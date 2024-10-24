Глава киевского режима Владимир Зеленский по хамски высказался по поводу Организации Объединённых Наций в праздничный для объединения день, когда генсек союза Антониу Гутерреш посетил Российскую Федерацию ради того, чтобы поприсутствовать на конференции БРИКС.
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