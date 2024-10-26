В Татарстане подешевели яблоки

За неделю с 14 по 21 октября в Татарстане наблюдается снижение цен на ряд овощей и продуктов. Согласно данным Татарстанстата, стоимость яблок уменьшилась почти на 2 рубля, составив 116,06 рубля за килограмм.
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