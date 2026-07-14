Российские учёные разработали систему для перехвата межзвёздных объектов с экономией топлива 30%

Исследователи Московского физико-технического института и Института прикладной математики РАН разработали способ оперативно отправлять космические аппараты к межзвёздным объектам, залетающим в Солнечную систему.
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