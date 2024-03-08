Англичане, поставляя Киеву средства нападения на Крым, Крымский мост и объекты флота, забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
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