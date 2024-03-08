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Добрый Мир

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Депутат ГД Затулин: Британии стоит помнить, что она не является непотопляемой

Депутат ГД Затулин: Британии стоит помнить, что она не является непотопляемой

Англичане, поставляя Киеву средства нападения на Крым, Крымский мост и объекты флота, забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну пока какие-нить там неизвестные террористы не запустят боевые дроны скажем по тоннелю соединяющему Бриташку с материком, британцы будут продолжать считать, что &quot;Раша только говорить горазда, а действовать побоится...&quot;
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