Сила в правде

174 подписчика

Свежие комментарии

  • Алексей Куницын
    Победа будет за Россией! Россия будет воевать до Полной победы над Украинским Фашизмом! Мы знаем: чтобы эта война пре...Сможет ли Россия ...
  • Юрий Николаев
    Вот и чудненько! Двух сотый хохло-укроп____ Хороший укроп!Кровавый провал В...
  • vitaly yanushkevich
    Пусть приобретёт побольше памперсов, а то мало ли что может случиться от натуги.Американский "dee...

В НАТО начали считать потраченные на Украину миллиарды

В НАТО начали считать потраченные на Украину миллиарды

Реакция коллективного Запада на решение Кремля о проведении специальной операции на Украине лишь подтверждает, что Соединенные Штаты с союзниками из Европы "стоят плечом к плечу", сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх