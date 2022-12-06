Россия поднимет тему детей из Донбасса на заседании СБ ООН по Украине

6 декабря Совет Безопасности ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Россия на нем поднимет тему детей из Донбасса, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.