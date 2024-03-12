Писториус отверг идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус не принял идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, согласно которой британская сторона передала бы Украине ракеты Storm Shadow, а сама бы закупила у ФРГ ракеты Taurus.
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