С Игорем Ларионовым консультируются по поводу будущего Никишина

Александр Никишин, выступавший за СКА с 2022 по 2025 год, а в прошлом сезоне выступавший за «Каролину Харрикейнз» в НХЛ, провёл 81 матч и набрал 33 очка при показателе полезности «+18».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым