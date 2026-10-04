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Орловские новости

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С Игорем Ларионовым консультируются по поводу будущего Никишина

С Игорем Ларионовым консультируются по поводу будущего Никишина

Александр Никишин, выступавший за СКА с 2022 по 2025 год, а в прошлом сезоне выступавший за «Каролину Харрикейнз» в НХЛ, провёл 81 матч и набрал 33 очка при показателе полезности «+18».

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