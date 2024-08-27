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Китай

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Российские ученые выявили повышенное содержание трития в пробах морской воды после сбросов с японской АЭС "Фукусима-1"

Санкт-Петербург, 26 августа /Синьхуа/ -- Лабораторные анализы первых проб воды, полученных в ходе экспедиции российских ученых, показали повышенное содержание трития в дальневосточных морях после сбросов радиоактивно загрязненных вод с японской АЭС "Фукусима-1".

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