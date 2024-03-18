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61-летнего минчанина обвиняют в сбыте холодного оружия

61-летнего минчанина обвиняют в сбыте холодного оружия

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 61-летнего ранее не судимого горожанина, которого обвиняют в сбыте холодного оружия, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на прокуратуру Заводского района.

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