NQ: Testing Channel Support — Will Buyers Step In? Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Lithuanian_trader The Nasdaq-100 futures (NQ) continue trading within a well-defined descending channel on the 4-hour timeframe.
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