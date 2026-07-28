Представлен дешёвый MiniLED-телевизор Huawei с экраном 300 Гц

Линейка Vision Smart TV 6 SE получила новую версию с фирменной системой управления цветом и улучшенным качеством изображенияHuawei представила новую модификацию телевизоров Vision Smart TV 6 SE, получившую RGB-вариант с фирменным чипом управления цветом.
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