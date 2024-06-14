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«Последнее мирное предложение». Владимир Путин озвучил конкретные условия для переговоров

«Последнее мирное предложение». Владимир Путин озвучил конкретные условия для переговоров

Президент провёл встречу с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. И сделал ряд очень важных заявлений.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Сразу после ультиматума пятеро погибших в Шебекино, 1 человек погиб в Судже. И что предпримет Путин?  Вряд ли он будет бить по Киеву, нарушив договоренности с Западом не трогать столицы. Если бить по Киеву, укры будут бить по Москве. Стандартный набор- это все на перспективу..  хуситы, Куба, спутники, подводные кабели, Цирконы по взлетным дорожкам Польши, Румынии и Болгарии при прибытии туда F 16. Ну, будут спутниковые войны, а на земле, укры будут безнаказанно уничтожать гражданских. Ну, будет Россия бомбить по базам НАТО в Европе. Американцам пофиг, только радоваться будут. Ну, заткнется Европа, а ВСУ будут по-прежнему стрелять по российским городам. Самый ощутимый удар по американскому кошельку - это бить ТЯО по украинским площадям, выкупленным корпорациями Байдена. Тогда они взвоют и побегут трясти Зеленского. Первый удар ТЯО Россия уже нанесла в свое время по складам с обедненным ураном в Хмельницком.  Вот так, видимо, и исполнится предназначение Украине стать безлюдной.
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7 час.
Natalija Osminina
Так что похоже, что скоро вступят в дело ФАБ 3000 от Часова Яра к Славянску и Краматорску. ТЯО по американскому чернозему Украины. Цирконы по взлетным полосам Польши, Румынии и Болгарии в случае доствки F16. И по  базам НАТО в Восточной Европе, из которых уже ушли американцы.   А все остальное- это СОПУТСТВУЮЩЕЕ.
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5 час.

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