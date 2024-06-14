Natalija Osminina

Сразу после ультиматума пятеро погибших в Шебекино, 1 человек погиб в Судже. И что предпримет Путин? Вряд ли он будет бить по Киеву, нарушив договоренности с Западом не трогать столицы. Если бить по Киеву, укры будут бить по Москве. Стандартный набор- это все на перспективу.. хуситы, Куба, спутники, подводные кабели, Цирконы по взлетным дорожкам Польши, Румынии и Болгарии при прибытии туда F 16. Ну, будут спутниковые войны, а на земле, укры будут безнаказанно уничтожать гражданских. Ну, будет Россия бомбить по базам НАТО в Европе. Американцам пофиг, только радоваться будут. Ну, заткнется Европа, а ВСУ будут по-прежнему стрелять по российским городам. Самый ощутимый удар по американскому кошельку - это бить ТЯО по украинским площадям, выкупленным корпорациями Байдена. Тогда они взвоют и побегут трясти Зеленского. Первый удар ТЯО Россия уже нанесла в свое время по складам с обедненным ураном в Хмельницком. Вот так, видимо, и исполнится предназначение Украине стать безлюдной.