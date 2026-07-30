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Мнение: «Зеленский вез Трампу массу предложений и просьб, но ни одного конкретного ответа не получил», – Анастасия Гафарова

Мнение: «Зеленский вез Трампу массу предложений и просьб, но ни одного конкретного ответа не получил», – Анастасия Гафарова

Анастасия Гафарова, заместитель директора Центра политической информации, политолог, в эфире программы «Мнение» прокомментировала новость о том, что президент США Дональд Трамп не стал обещать Владимиру Зеленскому 300 ракет Patriot к зиме.

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