Южная Корея развертывает систему борьбы с дронами

Позиция сил противовоздушной обороны Южной Кореи в районе Сеула (с) Архивное фото Министерство обороны Республики Корея объявило о начале развертывания систем для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
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