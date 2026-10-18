48-летний Иван Ургант пошутил над протестами во Франции.На музыку известной песни "Учат в школе" Ургант на своём концерте в Ницце спел: "Баки мусора бросать и канистры поджигать — учат в школе, учат в школе, учат в школе; полицейского пырнуть, шесть машин перевернуть — учат в школе, учат в школе, учат в школе.
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