48-летний Иван Ургант пошутил над протестами во Франции.На музыку известной песни "Учат в школе" Ургант на своём концерте в Ницце спел: "Баки мусора бросать и канистры поджигать — учат в школе, учат в школе, учат в школе; полицейского пырнуть, шесть машин перевернуть — учат в школе, учат в школе, учат в школе.