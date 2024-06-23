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Эксперты развенчали 5 популярных мифов о еде, в которые до сих пор многие верят

Мнения диетологов относительно частоты приёмов пищи разделились. Одни рекомендуют питаться регулярно, но понемногу, другие прописывают интервальное голодание, третьи ратуют за растительную пищу, а кто-то и вовсе занимаются пропагандой белковой диеты.

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