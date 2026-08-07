В ЯНАО площадь природных пожаров выросла более чем на 12 тыс. га за сутки

Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе увеличилась более чем на 12 тыс. га за минувшие сутки до почти 70 тысяч га Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности округа.
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