В народном календаре Тимофеев день, с которого, как примечали в старину, начинались самые жестокие вьюги и метели.
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В народном календаре Тимофеев день, с которого, как примечали в старину, начинались самые жестокие вьюги и метели.