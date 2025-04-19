"Нас русские помилуют, как Хрущев бандеровцев". В Киеве после слов Рубио паника: "Забудьте тогда про Украину. Она умерла"

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Михаил Гринжук
х.... тебе а не помилование фашист не добитый. все будете висеть на столбах
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9 час.
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