Царьград

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Пронько о механизме жёсткого контроля над властью и явной проблеме: "Пчёлы против мёда?"

Пронько о механизме жёсткого контроля над властью и явной проблеме: "Пчёлы против мёда?"

Накануне в стенах российского парламента прозвучала одна, но очень здравая идея.В Госдуме заявили, что в будущем налог на доходы физических лиц (НДФЛ), его ещё называют подоходным налогом, должен платить сам гражданин, а не его работодатель.

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