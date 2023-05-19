Пронько о механизме жёсткого контроля над властью и явной проблеме: "Пчёлы против мёда?"

Накануне в стенах российского парламента прозвучала одна, но очень здравая идея.В Госдуме заявили, что в будущем налог на доходы физических лиц (НДФЛ), его ещё называют подоходным налогом, должен платить сам гражданин, а не его работодатель.
Накануне в стенах российского парламента прозвучала одна, но очень здравая идея.В Госдуме заявили, что в будущем налог на доходы физических лиц (НДФЛ), его ещё называют подоходным налогом, должен платить сам гражданин, а не его работодатель.
Свежие комментарии