❕ Крымчане с пониманием относятся к учениям «Барс-Крым» в республике 🔜Блокпосты работают с самого утра.
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❕ Крымчане с пониманием относятся к учениям «Барс-Крым» в республике 🔜Блокпосты работают с самого утра.