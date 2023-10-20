RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Вот же дебилы. Это же спортивная гиря Путина.Рядом с трубой Ba...
  • Анатолий Ишимбаев
    Помним и уважаем,очень жаль.Глава IBU выразил...
  • Валентин Щербаков
    Слышь, придурок, у тебя с головой всё в порядке, да вся приебалтика закончит своё существование и НАТО не рыпнется дл...Президент Латвии:...

Медведев назвал ментальным расстройством позицию Байдена по вооружению Украины

Медведев назвал ментальным расстройством позицию Байдена по вооружению Украины

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего «разумной инвестицией» выделение денег на поставки оружия для Украины и Израиля, говорят о необратимом ментальном расстройстве, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх