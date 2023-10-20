Медведев назвал ментальным расстройством позицию Байдена по вооружению Украины

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего «разумной инвестицией» выделение денег на поставки оружия для Украины и Израиля, говорят о необратимом ментальном расстройстве, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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