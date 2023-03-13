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Патрушев: Россия настаивает на участии в расследовании терактов на "Северных потоках"

Патрушев: Россия настаивает на участии в расследовании терактов на "Северных потоках"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва настаивает на том, чтобы Россия и иные заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

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