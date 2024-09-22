Целью «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского является затягивание конфликта, заявил предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут в комментарии «Комсомольской правде».
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