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Mash: глава Осы организовал свингер-пати и попал под проверку Генпрокуратуры

Глава городка Оса в Пермском крае по имени Алексей Григорьев и его законная супруга Елена, которая работает преподавателем, с увлечением занимались организацией свингер-вечеринок и теперь ими заинтересовались в Генпрокуратуре РФ, сообщает Telegram-канал Mash.

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