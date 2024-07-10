Mash: глава Осы организовал свингер-пати и попал под проверку Генпрокуратуры

Глава городка Оса в Пермском крае по имени Алексей Григорьев и его законная супруга Елена, которая работает преподавателем, с увлечением занимались организацией свингер-вечеринок и теперь ими заинтересовались в Генпрокуратуре РФ, сообщает Telegram-канал Mash.