Снизить налоги за количество детей – против ли Минфин Евгения КомароваБольше детей – меньше налогов: с такой инициативой к Минфину обратились представители Российского союза промышленников и предпринимателей ( РСПП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии