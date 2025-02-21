Будет вкусно
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Будет вкусно

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Мой традиционный блинный торт без выпечки: если Масленица, то только такая!

Мой традиционный блинный торт без выпечки: если Масленица, то только такая!

Блины и оладьи я готовлю не так часто. Но вот на Масленицу наедаюсь с удовольствием! Потому что нужно снимать для вас рецепты, ну и как тут не попробовать то, что приготовил? И каждый год я обязательно делаю блинный торт.

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