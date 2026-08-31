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В Иванове полицейские продолжают регистрировать дистанционные мошенничества в отношении граждан

 Управление МВД России по Ивановской области информирует о выявлении новой схемы мошеннических действий, целевой аудиторией которой являются студенты вузов и учащиеся старших классов.

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