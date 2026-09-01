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Царьград

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Лубинец заявил: до фронта доходят лишь 2–3% мобилизованных на Украине

Лубинец заявил: до фронта доходят лишь 2–3% мобилизованных на Украине

Дмитрий Лубинец, омбудсмен Верховной рады, сообщил, что только 2–3% мобилизованных на Украине достигают фронта.

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