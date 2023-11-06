В Германии выделят 18 млрд евро на проблему с мигрантами

Правительство Германии выделяет крупную сумму денег для решения проблем, связанных с миграцией. Канцлер Олаф Шольц в интервью газете Mannheimer Morgen сообщил, что 18 млрд евро будет направлено федеральным землям и муниципалитетам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)