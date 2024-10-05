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В ЕС рассказали о росте числа попавших в сети проституции украинских беженок

В ЕС рассказали о росте числа попавших в сети проституции украинских беженок

Член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ рассказала о росте числа «попавших в сети проституции» украинских беженок, которые, по ее словам, из-за отсутствия жилья и работы становятся жертвами торговцев людьми.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ха,им ,что душу поодать,что тело...один хрен!
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12 час.

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