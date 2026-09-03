Прокуратура Германии обнаружила шесть пусковых установок в Бергхайме

В немецком городе Бергхайм обнаружены шесть пусковых установок у неисправной электроподстанции. Прокуратура во главе с Ульрихом Бремером расследует возможную связь с недавним нападением в Бранденбурге.
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