Песков: Россия не слышала от Киева инициатив по созданию демилитаризованной зоны

От властей Украины не было ни одного заявления на этот счет Россия пока не слышала от Украины каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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