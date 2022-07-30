Аргументы и Факты

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Паспорта РФ начнут выдавать в Харьковской области в августе

Паспорта РФ начнут выдавать в Харьковской области в августе

Возможность получить российские паспорта появится у жителей освобожденных от ВСУ территорий Харьковской области в августе, сообщил заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

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