Паспорта РФ начнут выдавать в Харьковской области в августе

Возможность получить российские паспорта появится у жителей освобожденных от ВСУ территорий Харьковской области в августе, сообщил заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
Возможность получить российские паспорта появится у жителей освобожденных от ВСУ территорий Харьковской области в августе, сообщил заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
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