В Ленобласти могут запретить продажу алкоголя в жилых домах по ночам

В Ленинградской области преступили к борьбе с незаконной торговлей алкоголем после подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона, предоставляющего регионам возможность запретить продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах и прилегающих территориях.
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