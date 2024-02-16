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В Ленобласти могут запретить продажу алкоголя в жилых домах по ночам

В Ленобласти могут запретить продажу алкоголя в жилых домах по ночам

В Ленинградской области преступили к борьбе с незаконной торговлей алкоголем после подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона, предоставляющего регионам возможность запретить продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах и прилегающих территориях.

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