"Великолепно": Дугин понял задумку России на переговорах в Стамбуле

Александр Дугин понял задумку России на переговорах в Стамбуле – у каждого, вероятно, своя отдельная задача, чем и объясняется настолько уникальный состав делегации, лишь частично повторяющий первые стамбульские переговоры: "великолепно".
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