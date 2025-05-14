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"Великолепно": Дугин понял задумку России на переговорах в Стамбуле

"Великолепно": Дугин понял задумку России на переговорах в Стамбуле

Александр Дугин понял задумку России на переговорах в Стамбуле – у каждого, вероятно, своя отдельная задача, чем и объясняется настолько уникальный состав делегации, лишь частично повторяющий первые стамбульские переговоры: "великолепно".

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