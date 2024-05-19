Профессор Ланге: уничтожение российских ракет с территории НАТО законно

Святогор Князев

Да, совершенно согласен с профессором! Именно так всё и состоит! НО.... профессор умолчал о том что с точки зрения международного права действия России в\на Украине тоже абсолютно законны!!! И в дополнение, ответный удар по системам ПВО сбивающих наши ракеты, тоже вписывается в ст.51 Устава ООН. Проблема только в лицемерии профессора. Ничего, в разрушенном Мюнхене было много профессоров которые ходили завернутые в женские шали, и ели очистки от картофеля...после войны! Будет ещё один! Если выживет.... Помнится, нынешние "друзья" профессора Мюнхен усердно ровняли с землёй. Не удивлюсь, если переобувшись на каком-то этапе, они начнут равнять и нынешний... В общем, ничего нового.