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Профессор Ланге: уничтожение российских ракет с территории НАТО законно

Профессор Ланге: уничтожение российских ракет с территории НАТО законно

Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в беседе с Tagesschau заявил, что удары по ракетам ВС РФ над Украиной с целью их уничтожения с территорий НАТО являются законными.

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Комментарии
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Святогор Князев
Да, совершенно согласен с профессором! Именно так всё и состоит! НО.... профессор умолчал о том что с точки зрения международного права действия России в\на Украине тоже абсолютно законны!!! И в дополнение, ответный удар по системам ПВО сбивающих наши ракеты, тоже вписывается в ст.51 Устава ООН. Проблема только в лицемерии профессора. Ничего, в разрушенном Мюнхене было много профессоров которые ходили завернутые в женские шали, и ели очистки от картофеля...после войны! Будет ещё один! Если выживет.... Помнится, нынешние &quot;друзья&quot; профессора Мюнхен усердно ровняли с землёй. Не удивлюсь, если переобувшись на каком-то этапе, они начнут равнять и нынешний... В общем, ничего нового.
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