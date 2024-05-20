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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Новый министр обороны Белоусов рассказывал, что Запад нам не враг, а Россия должна стать хранительницей ценностей Европы

Наверное, без преувеличения, главной новостью последних дней стало то, что на должности министра обороны вице-премьер Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу, которого многие эксперты считали несменяемым министром.

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