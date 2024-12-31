Немецкий политик, бывший председатель партии СДПГ, экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) назвал Украину государством с безграничной коррупцией, где полностью отсутствует демократия.
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