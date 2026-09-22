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Раньше подбрасывал дрова почти каждый час: изменил закладку — теперь печь держит жар намного дольше

Раньше подбрасывал дрова почти каждый час: изменил закладку — теперь печь держит жар намного дольше

Главный недостаток дровяных печей в том, что слишком часто приходится подбрасывать поленья. Но некоторые хитрости помогают продлить горение одной закладки в 5 раз.

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