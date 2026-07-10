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Татьяна Тарасова: «Руководство нашей страны должно заняться вопросом возвращения фигуристов с флагом и гимном. Возможно, это предстоит делать в суде»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Международный союз конькобежцев ( ISU ) должен ответить за недопуск российских фигуристов.

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