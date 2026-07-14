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FiNE NEWS

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Адриано Панатта оценил потенциал Янника Синнера после победы на Уимблдоне

Победа Янника Синнера на турнире Уимблдон вызвала отклик у экс-чемпиона Большого шлема Адриано Панатты, который подчеркнул высокий потенциал молодого теннисиста для дальнейшего развития и прогресса в карьере.

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