Адриано Панатта оценил потенциал Янника Синнера после победы на Уимблдоне

Победа Янника Синнера на турнире Уимблдон вызвала отклик у экс-чемпиона Большого шлема Адриано Панатты, который подчеркнул высокий потенциал молодого теннисиста для дальнейшего развития и прогресса в карьере.
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