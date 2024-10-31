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На холме Орлиное гнездо появится новый парк

На холме Орлиное гнездо появится новый парк

На холме "Орлиное гнездо" во Владивостоке началось строительство нового парка. Это стало возможным благодаря передаче трех земельных участков общей площадью более 43 тысяч квадратных метров в муниципальную собственность города.

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