Похищение, угрозы и 151 тысяча долларов: воронежец получил 10,5 года колонии

Преступление произошло в 2022 году. Мужчина вместе с сообщником представился сотрудником ФСБ. На территории отдела полиции в Богучарском районе они напали на двух человек, надели на них наручники и стали угрожать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии