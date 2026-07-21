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Воронежские новости

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Похищение, угрозы и 151 тысяча долларов: воронежец получил 10,5 года колонии

Похищение, угрозы и 151 тысяча долларов: воронежец получил 10,5 года колонии

Преступление произошло в 2022 году. Мужчина вместе с сообщником представился сотрудником ФСБ. На территории отдела полиции в Богучарском районе они напали на двух человек, надели на них наручники и стали угрожать.

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