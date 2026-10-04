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Царьград

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"Сеть "Старлинка" должна быть разрушена": 4 октября - День космических войск России

"Сеть "Старлинка" должна быть разрушена": 4 октября - День космических войск России

4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник. В 2026 году исполняется 69 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся в 1957 году с космодрома Байконур.

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