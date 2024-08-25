В ЯНАО средняя зарплата врачей составила 284 тысячи рублей

Зарплаты врачей на Ямале в первой половине 2024 года оказались на втором месте в России. В среднем ямальские специалисты с января по июль получали 284 тысячи рублей в месяц, сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстат.
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