В ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области расследовано уголовное дело в отношении участников организованной группы, занимавшихся мошенничеством в сфере автострахования

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, производили инсценировки дорожно-транспортных происшествий, после чего обращались в страховые компании для возмещения причиненного ущерба, предоставив заведомо недостоверные сведения относительно произошедших ДТП.