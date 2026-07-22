В ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области расследовано уголовное дело в отношении участников организованной группы, занимавшихся мошенничеством в сфере автострахования

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, производили инсценировки дорожно-транспортных происшествий, после чего обращались в страховые компании для возмещения причиненного ущерба, предоставив заведомо недостоверные сведения относительно произошедших ДТП.
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