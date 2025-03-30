Прекращение огня на Украине «резко усилит угрозу безопасности для республик Прибалтики». Так утверждают министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене, сообщает Financial Times.
В Прибалтике заявили об угрозе после прекращения огня на Украине
Комментарии
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Eduard
Сказки по-эстонски! Угроза такие дураки как ое у власти.Доказано,что эти твари работают на кого угодно только не на избирателей.Причем и платят им в конвертах!
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17 час.
Eduard
Эстонцы незаконно получили от нас земли хуже того как видите они выстебываются.Это земля и города Щвеции,а нк кркстьян-!дураков эстонцев
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17 час.
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