REUTERS/Amir Cohen Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени в воскресенье, 19 января, после получения списка освобождаемых заложников, сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии